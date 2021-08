Afghanistan : qui sont les "nouveaux" talibans ?

Qui sont les talibans qui viennent de reprendre le pouvoir à Kaboul, sont-ils différents de ceux qui ont déjà dirigé le pays il y a 20 ans ? "Il y a un discours officiel des talibans, notamment vis à vis de la communauté internationale. 'Oui, les jeunes filles auront toujours accès à l'éducation, oui les femmes pourront travailler, mais en accord avec nos traditions et nos règles religieuses'. Et ces dernières semaines, de plus en plus de témoignages racontent exactement l'inverse de cette ouverture affichée. Des femmes licenciées et ramenées chez elles par la force, des exécutions sommaires...", rapporte le journaliste Étienne Leenhardt lundi 16 août.

Choc des cultures

Le pays pourrait-il faire des concessions envers des pays qui seraient prêts à travailler avec eux, comme la Russie ou la Chine ? Et pour les prochains jours, "le monde entier va avoir les yeux rivés sur la façon dont ils vont s'installer dans la capitale Kaboul. Lundi matin, ils ont commencé à remplacer les forces afghanes sur les barrages dans la ville. Kaboul a beaucoup changé en 20 ans. Avec six millions d'habitants, une population très jeune et connectée qui utilise le web quotidiennement, il va y avoir un choc des cultures", conclut le journaliste.