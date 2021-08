Afghanistan : le Président américain au centre des critiques

"Oui, les critiques de la presse sont rudes", relate la journaliste Agnès Vahramian en direct de Washington pour le journal de 20 heures de France 2. "Mais attention, ce n'est pas le retrait qu'on reproche à Joe Biden, plutôt son imprévoyance dans ce dernier acte et ses propos imprudents." Le 8 juillet dernier, le 46e président des États-Unis disait que les Talibans ne prendraient pas Kaboul et "qu'on ne verra pas en Afghanistan ce qu'on a vu à Saïgon en 1975."

Première déclaration de Joe Biden le soir du 16 août

À l'époque, un hélicoptère évacuait en urgence des diplomates du Vietnam, réfugiés sur le toit de leur ambassade. Dimanche 15 août, une photo a été prise à Kaboul dans des circonstances similaires. Deux clichés mis en parallèle par la presse américaine, "un parallèle dévastateur" pour le chef de l'État, précise la journaliste. "Joe Biden aurait aimé qu'un délai de décence soit respecté entre le départ des forces américaines et l'arrivée des Talibans. Et même s'il a l'opinion américaine avec lui, il sera le président qui n'a pas su, qui n'a pas pu offrir une sortie digne et respectable aux États-Unis et au monde à cette guerre afghane." Joe Biden prendra finalement la parole ce lundi 16 août à 21h45.