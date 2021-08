Afghanistan : Emmanuel Macron dirige un conseil de défense

Que doit décider Emmanuel Macron, que va-t-il annoncer aux Français lundi 16 août ? "Emmanuel Macron va rappeler ce soir que sa priorité absolue est d'assurer la sécurité des ressortissants français qui sont encore présents en Afghanistan, plusieurs dizaines selon l'entourage du chef de l'État. Des moyens supplémentaires, deux avions, ont été déployés. L'objectif, c'est que de premières évacuations puissent avoir lieu dans la journée, des évacuations vers Abou Dhabi", explique le journaliste Guillaume Daret, en direct de l'Élysée.

Prise de parole à 20 heures

"Le chef de l'État est en lien permanent avec l'ambassadeur de France, présent sur place, mais aussi avec ses autres homologues européens et américains. C'est au vu de la gravité de cette situation qu'il a choisi de s'exprimer, mais aussi parce qu'il y aura des conséquences et pas seulement pour l'Afghanistan (...). Et puis parce qu'il est question des valeurs et de la défense du droit des femmes, c'est pour cela qu'Emmanuel Macron prendra la parole à 20 heures, depuis le fort de Brégançon (Var) où il se trouve."