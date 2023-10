En images Danemark, Suède, Allemagne, Royaume-Uni... La tempête Babet s'abat sur le nord de l'Europe, faisant plusieurs morts

Depuis vendredi, des niveaux record de montée du niveau de l'eau ont été enregistrés dans de nombreuses villes. Des milliers de personnes ont dû être évacuées et plusieurs milliers d'autres se sont retrouvées sans électricité.

La tempête Babet, qui a frappé le nord de l'Europe vendredi 20 et samedi 21 octobre, a entraîné d'importantes inondations au Danemark, en Suède, en Allemagne et au Royaume-Uni. Dès vendredi, la tempête a frappé très durement l'Ecosse, causant la mort de trois personnes, dont deux dans le nord-est du pays. En Angleterre, plus de 300 alertes inondation ont été émises par l'Agence de l'environnement depuis jeudi. Interrogé sur BBC One, le député travailliste Toby Perkins a déclaré qu'environ 400 maisons de sa circonscription de Chesterfield, dans le centre de l'Angleterre, avaient été inondées et que de nombreuses personnes n'avaient désormais "aucune idée de l'endroit où elles vont pouvoir vivre".

La tempête s'est également abattue sur les côtes du nord de l'Allemagne vendredi soir, faisant rage toute la nuit et causant la mort d'une femme dans sa voiture, tuée par la chute d'un arbre, ont annoncé les pompiers allemands. Selon les services de secours du Land du Schleswig-Holstein (Nord), les vents violents et la pluie ont fait monter le niveau de l'eau, provoquant des inondations et l'évacuation d'environ 2 000 personnes. Le niveau de l'eau le plus élevé a été enregistré vendredi vers minuit, avec près de 2,30 mètres au-dessus de la normale, une valeur inédite depuis près de 120 ans.

Au Danemark, la tempête Babet a déclenché une forte montée des eaux dans des villes du sud du pays, inondant le rez-de-chaussée de logements privés d'électricité pendant plusieurs heures. Dans des villes comme Sønderborg, Hesnæs ou Fåborg, le niveau de l'eau a dépassé de plus de 2 mètres son niveau normal selon le service météorologique danois DMI, des niveaux qui ne sont normalement atteints qu'une fois tous les 100 ans. Le sud de la Suède a, lui aussi, été touché. Les vents violents et la montée des eaux, 1,50 mètre au-dessus de la normale, ont provoqué la chute de nombreux arbres, bloquant des axes routiers et privant environ 2 000 foyers d'électricité dans la région de Skåne, rapporte la radio suédoise P4.

Un marin sécurise un bateau alors que les vagues s'écrasent contre la côte dans le port de Hesnaes, près de Horbelev (Danemark), le 20 octobre 2023. (INGRID RIIS / RITZAU SCANPIX / AFP)

Les services d'urgence déblayent les arbres tombés qui ont chuté sur une voiture et bloquent une route à l'extérieur de Lund, dans le sud de la Suède, le 20 octobre 2023. (JOHAN NILSSON / TT NEWS AGENCY / AFP)

Des habitants traversent une rue inondée à Flensbourg, dans le nord de l'Allemagne, le 20 octobre 2023. (AXEL HEIMKEN / AFP)

Une personne âgée est évacuée par une équipe de garde-côtes d'une rue inondée à Brechin, dans le nord-est de l'Ecosse, le 20 octobre 2023. (ANDY BUCHANAN / AFP)

Des vagues s'écrasent contre la côte au port d'Allinge, sur la côte nord de l'île de Bornholm au Danemark, le 20 octobre 2023. (PELLE RINK / RITZAU SCANPIX / AFP)

Un surfeur observe les vagues près de Hallviken, en Suède, alors que la région est frappée par la tempête Babet, le 20 octobre 2023. (JOHAN NILSSON/TT / TT NEWS AGENCY / AFP)

Les vagues s'écrasent sur le port de Stonehaven, sur la côte est de l'Ecosse (Royaume-Uni), le 19 octobre 2023. (ANDY BUCHANAN / AFP)

Un couple et leur chien sont secourus par une équipe des garde-côtes d'une rue inondée à Brechin, dans le nord-est de l'Ecosse, le 20 octobre 2023, alors que la tempête Babet frappe le pays. (ANDY BUCHANAN / AFP)