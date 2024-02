Tempête Louis : plusieurs villes en France ferment leurs parcs et jardins, la circulation des trains perturbée

Louis a visiblement du souffle. La tempête Louis va balayer une partie de la France avec des rafales pouvant atteindre 120 km/h. Météo France a donc placé 26 départements en vigilance orange pour "vents violents" à partir de jeudi 22 février 2024, dans une large partie Ouest de la France. Conséquence : plusieurs villes de France ont décidé de fermer leurs parcs, jardins ou cimetières en raison de vents violents annoncés. La mairie de Paris a annoncé la fermeture de ses espaces verts depuis 11h, jeudi.

La mairie de Poitiers a également décidé de fermer tous ses parcs, jardins et cimetières, rapporte France Bleu Poitou. ils rouvriront normalement vendredi, "sauf évolution contraire du risque météo", selon la mairie. À Niort, où les plus forts cumuls de pluie sont attendus, la municipalité a de son côté décidé d’interdire l’accès à plusieurs terrains de sport jusqu'au lundi 26, tous ceux enherbés. Le jardin des plantes, le jardin animalier et les cimetières de La Rochelle sont fermés au public à partir de ce jeudi midi jusqu'à vendredi matin à cause des vents violents causés par la tempête Louis, indique France Bleu La Rochelle.

France Bleu Sud Lorraine rapporte que la ville de Nancy fermera à partir de 16h ses "parcs, jardins et cimetières". La station de ski de Gérardmer dans les Vosges est exceptionnellement fermée à cause des conditions météorologiques.

Plusieurs lignes régionales interrompues

Par ailleurs, les fortes rafales attendues sur le littoral normand poussent la SNCF à suspendre la circulation de certains trains en Normandie, rapportent France Bleu Normandie et France Bleu Cotentin. À partir de 13h, la SNCF interrompt la circulation de plusieurs lignes régionales jusqu'à la fin de la journée. Sont concernées par ces suspensions de circulations les lignes Caen-Cherbourg ; Caen-Lison-Coutances-Granville ; Argentan-Granville ; Lisieux-Trouville-Deauville ; Caen-Rouen ; Rouen-Dieppe ; Rouen-Amiens ; Le Havre-Rouen ; Le Havre-Rolleville et Le Havre-Fécamp, indique la SNCF sur son site internet.

La compagnie ferroviaire indique également que les voyageurs concernés seront prévenus en cas d'impact sur leur trajet. La SNCF entend mettre en place des trajets en car pour transporter les passagers bloqués en gare.