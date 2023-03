Un séisme fait au moins 14 morts et plus de 400 blessés en Equateur et au Pérou

La présidence équatorienne a fait état samedi de 14 morts. Dans la ville péruvienne de Tumbes (Pérou), frontalière de l'Equateur, une fillette de quatre ans est morte, selon un bilan officiel.

Un puissant tremblement de terre a fait au moins 14 morts, samedi 18 mars, plusieurs blessés et des dégâts importants dans le sud de l'Equateur et au Pérou voisin, selon un bilan officiel. L'Institut sismologique américain USGS a précisé que sa magnitude avait atteint 6,8. Malgré la puissance du séisme, selon l'Institut océanographique et antarctique de la Marine équatorienne, la secousse "ne remplit pas les conditions susceptibles de générer un tsunami" dans le Pacifique.

La présidence équatorienne a fait état sur Twitter de 14 morts, dont 12 dans la province d'El Oro et deux dans la province d'Azuay. Dans la ville péruvienne de Tumbes (Pérou), frontalière de l'Equateur, une fillette de quatre ans est morte, touchée au niveau de la tête par la chute d'une brique, selon un bilan officiel. Le séisme a aussi fait "446 blessés", a précisé la présidence équatorienne, ajoutant que 180 habitations sont également touchées.

La secousse, qui a fait d'importants dégâts matériels, s'est produite à 12h12 (18h12 heure de Paris) avec un épicentre dans la commune de Balao à une profondeur de 44 kilomètres, selon les autorités. Le tremblement de terre a provoqué la panique des habitants qui sont sortis dans les rues. Des bâtiments se sont effondrés dans plusieurs villes, dont Cuenca, où des bâtiments se sont effondrés et des maisons anciennes ont été endommagées, ont rapporté des journalistes de l'AFP.