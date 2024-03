Sécheresse : les nappes phréatiques affichent des niveaux rassurants

Après les nombreuses séquences de pluie des derniers mois, les nappes phréatiques se sont remplies dans de nombreuses régions. La question de la sécheresse reste néanmoins une préoccupation pour l’été à venir.

Une terre asséchée avec quelques flaques d'eau. Un an plus tôt, les nappes phréatiques étaient au plus bas et le lac du Broc, dans les Alpes-Maritimes, était presque vide. Aujourd'hui, il a retrouvé ses couleurs d'origine, car les pluies de l'hiver ont alimenté les nappes. Le 1er mars, seules 36% des nappes étaient au-dessous du niveau normal, contre 80% en 2023. La plupart des régions françaises étaient concernées par la sécheresse, qui se concentre désormais sur une partie de l'Occitanie.

Des restrictions d'eau pas exclues durant l'été

La situation reste donc délicate, d'autant plus que le printemps marque la fin de la recharge des nappes, car la végétation repousse. "La plante a besoin d'eau, elle va récupérer de l'eau, notamment dans les sols", explique Éric Sauquet, chercheur en hydrologie à l'INRAE. Malgré des signaux positifs, il faut donc rester prudent, des restrictions d'eau ne sont pas exclues l'été prochain.