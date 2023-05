Sécheresse : la majorité des Pyrénées-Orientales passe en situation de "crise", le niveau d'alerte maximal

Le préfet a pris mardi un arrêté plaçant certaines zones de son département en "crise sécheresse" à compter de mercredi et jusqu'au mardi 13 juin.

Une "crise sécheresse" au début du mois de mai. Dans un communiqué de presse, le préfet des Pyrénées-Orientales a annoncé mardi 9 mai avoir "pris un arrêté passant en 'crise sécheresse'" une grande partie du département. A compter de mercredi et jusqu'au mardi 13 juin, "les bassins versants et nappes de l’Agly et de la Têt ainsi que les nappes des Aspres et de la bordure côtière" sont concernés par cette alerte.

"Ces zones connaissent en effet une situation d’insuffisance marquée et durable de la ressource en eau ne permettant pas de faire face jusqu’à la fin de l’été à l’ensemble des usages, qu’il convient d’anticiper par une réduction des prélèvements d’eau destinée à sécuriser, jusqu’à la fin de l’été, les usages prioritaires de l’eau (en particulier eau potable et sécurité incendie)", peut-on lire dans le communiqué. Ce niveau d'alerte maximal a déjà été déclenché localement dans d'autres départements depuis le début de l'année (Var, Bouches-du-Rhône, Gard).