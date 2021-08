Aude : un village privé d'eau potable à cause de la sècheresse

Cet été, la source qui alimente le village de Durban-Corbières, 700 habitants, dans l'Aude, est presque tarie. Ces derniers n'ont presque plus d'eau potable, et ont dû faire appel à la solidarité des communes voisines. Déjà 30 camions citernes sont venus en août pour apporter 900 m³ et alimenter les réserves d'eau. "Si on n'avait pas les camions, notre cuve serait pratiquement vide", témoigne Alain Laborde, maire (sans étiquette) de Durban-Corbières.

Pas de douche entre 22h et 5h du matin

Il a plu deux fois moins cette année, alors l'accès à l'eau a été restreint. Depuis trois semaines, il n'est pas possible pour les riverains de se doucher entre 22 heures et 5 heures du matin ; l'eau est coupée. De 14 heures à 18 heures, l'eau courante est coupée pour un restaurateur, qui ne peut pas servir de café ni de glaçons à ses clients. Les pluies ne sont pas attendues avant début septembre au plus tôt.