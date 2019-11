New Delhi : un immense nuage de pollution s'abat sur la ville

Il est devenu difficile de distinguer les monuments de la capitale indienne. À New Delhi, un épais nuage de pollution s'est abattu sur la ville et ses 20 millions d'habitants. Dans certains quartiers, le niveau de particules fines dans l'air dépasse quarante fois le maximum conseillé par l'Organisation mondiale de la santé. "Mes yeux brûlent énormément à cause de la pollution, j'ai du mal à respirer, car ma gorge se bloque", explique un passant. "Je me sens mal, c'est pathétique. Je pense que je vais déménager, car je suis encore jeune", indique un autre.

Des avions n'ont pas pu atterrir par manque de visibilité

C'est un des pics de pollution les plus violents jamais enregistrés dans la vie, qui est déjà en temps normal la capitale la plus polluée du monde. Des dizaines d'avions n'ont pas pu atterrir à New Delhi à cause de la visibilité trop faible.

