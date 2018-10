Intempéries : la Haute-Corse, l'Orne et le Calvados en vigilance orange

Le Calvados et l'Orne sont en alerte orange pluie et inondation, tandis que la Haute Corse est toujours en vigilance orange pour des orages.

Il fait encore doux et beau pour un début d'automne, mais prudence. La Haute-Corse ainsi que deux départements de Normandie, le Calvados et l'Orne, ont été placés, samedi 6 octobre, en vigilance orange par Météo-France, qui annonce des risques d'inondation.

Dans son bulletin de 6 heures, Météo-France prévoit en Haute-Corse un épisode "pluvio-orageux marqué nécessitant un suivi particulier du fait de son intensité et de sa durée". La perturbation va se maintenir jusqu'en début d'après-midi, samedi. Certains orages pourraient occasionner des rafales de vent, de la grêle et de fortes pluies pendant un cours laps de temps. Les orages devraient ensuite prendre la direction de Gênes (Italie), dans la soirée.

Sur le Calvados et l'Orne, Météo-France prévoit un "épisode pluvieux très actif avec cumul nocturne équivalent à la quantité habituelle d'un mois d'octobre". Entre samedi 18 heures et dimanche 9 heures, les cumuls approcheront souvent 40 mm entre l'est de la Bretagne, la Normandie et le Maine, avec un maximum de 60 à 80 mm sur le Calvados et l'Orne.