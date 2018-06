DIRECT. Orages, pluies et inondations : 27 départements toujours en vigilance orange

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ORAGES

: Bonjour @anonyme, l'Aude et l'Hérault ne sont pas en vigilance orange mais en vigilance jaune aux orages pour le premier et en vigilance jaune aux orages et pluie-inondation pour le second. Vous pouvez suivre l'évolution de la situation pour ces deux départements ici et ici.

: Orages prévus dans l'Aude et l'Hérault, svp ?

: Le temps reste très perturbé aujourd'hui, avec de la pluie qui s'étire de la Bretagne jusqu'à la Lorraine. Les pluies sont également soutenues dans Languedoc-Roussillon et en PACA. Côté températures, vous aurez de 16 à 23 degrés sur les 2/3 ouest du pays, et de 24 à 29 degrés sur l'extrême est du pays. Les prévisions ici.

: L'alerte orange aux orages est désormais terminée pour l'Ariège, l'Aveyron, la Corrèze, la Creuse, la Dordogne, la Haute-Garonne, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Tarn et la Haute-Vienne. 27 départements restent cependant en vigilance orange. Vous pouvez consulter la carte de Météo France ici.