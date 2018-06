DIRECT. Orages : 15 départements du centre de la France placés alerte orange, l'Eure maintenue en vigilance "pluie-inondation"

Ce qu'il faut savoir

Un nouveau front orageux va balayer la France, mardi 5 juin. Météo France a placé 15 départements en vigilance orange aux orages : l'Aveyron, le Tarn, le Tan-et-Garonne, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Dordogne, la Corrèze, la Haute-Vienne, la Creuse, le Puy-de-Dôme, l'Allier, la Loire, le Rhône, l'Ain et l'Isère.

L'Eure en vigilance "pluie-inondation". Le département de l'Eure est quant à lui en vigilance orange "pluie-inondation", notamment pour la partie sud-ouest du département. Entre 30 et 50 mm de pluie sont tombés en moyenne en début de nuit sur le département, "voire probablement encore plus localement (entre 60 et 80 mm) sur la partie sud-ouest du département", prévient Météo France.

Jusqu'à 60 mm de pluie. Les orages toucheront le Tarn, l'Aveyron puis le Tarn-et-Garonne et le Lot-et-Garonne en début d'après-midi et remonter vers le nord, avec des cumuls de pluies pouvant atteindre 40 à 60 mm, et des rafales de vent de 60 à 70km/h.

L'Auvergne touché dans l'après-midi. Météo France prévoit que les orages vont toucher l'Auvergne dans la journée et s'étendront à l'Ain et l'ouest de l'Isère au fil de l'après-midi, et annonce de la grêle dans la soirée et de très fortes averses sur des laps de temps très court. Météo France met également en garde contre des rafales de vent jusqu'à 90km/h sur la région, et dit ne pas attendre d'accalmie avant la fin de soirée.