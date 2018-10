Inondations dans l'Aude : Moïse, le poisson rouge sauvé par un pompier à Trèbes, va retrouver sa propriétaire

Le poisson rouge sauvé par un pompier après les inondations dans l'Aude va retrouver sa propriétaire. Emporté par la montée des eaux, il avait fini dans la flaque d'un nid-de-poule.

Grâce à un appel lancé sur Facebook, un poisson rouge sauvé par un pompier après les inondations meurtrières à Trèbes, dans l'Aude, va retrouver sa propriétaire, rapporte France Bleu Hérault mercredi 24 octobre.

Un pompier héraultais avait trouvé le poisson rouge dans un nid de poule boueux. Il l'avait recueilli, et baptisé "Moïse sauvé des eaux", avant de se mettre en quête de ses propriétaires.

Emporté de sa mare par la montée des eaux

Après avoir lancé cet appel sur Facebook, il a été contacté par des pompiers des Pyrénées-Orientales, qui sont également intervenus à Trèbes et qui avaient trouvé trois poissons rouges dans le même secteur. La fille de la retraitée propriétaire de Moïse s'est aussi manifestée, et lui a demandé de garder le poisson rouge encore quelques jours, le temps que la mare où il vivait soit nettoyée.

Car Moïse cohabitait avec une cinquantaine d'autres poissons dans une mare. Ils ont été emportés quand l'eau de la mare a débordé pendant les intempéries de la nuit du 14 au 15 octobre.

Sur sa page Facebook, Moïse, ou plutôt son sauveur, a posté ce message : "Je tenais à vous remercier de prendre soin de moi. Votre élan de solidarité me touche du fond de mon aquarium. Il semblerait que mes frères et soeurs ont été retrouvés également par des pompiers de Perpignan venus également en renfort la semaine dernière (...) Je n'en crois pas mes nageoires, tellement de partages et de messages de soutien de votre part auront réussi à retrouver ma famille ; si vite".