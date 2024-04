Crues de la Seine : inondés en pleine nuit, les Normands redoutent le retour de l'eau

La Seine connaît une crue record, qui submerge les petites communes qui bordent le fleuve. À Bardouville, en Seine-Maritime, les habitants ont été surpris par l'eau, dans la nuit du lundi 8 au mardi 9 avril.

Une course contre la montre est lancée, à Bardouville (Seine-Maritime). Il faut colmater, réparer au plus vite la digue qui sous la pression de l'eau s'est brisée sur plus de trente mètres, dans la nuit du lundi 8 au mardi 9 avril. Tout autour, les jardins sont déjà inondés, et la prochaine crue prévue mardi après-midi pourrait aggraver la situation. "Si on n'arrive pas à remettre quelque chose en place rapidement pour sécuriser le hameau, on va tout inonder", déplore le maire de la commune, Dominique Rousseau. "Une trentaine de maisons" pourraient être touchées, ajoute-t-il.

Des inondations nocturnes

Ces communes, nichées dans les méandres de la Seine, sont à environ 50 kilomètres de la mer. Depuis lundi 8 avril, elles vivent au rythme pourtant des marées. Car le fleuve est si haut qu'à chaque pleine mer, il ne peut plus s'écouler, et déborde. À trois heures du matin dans la nuit de lundi, un flot continu s'est infiltré partout dans les habitations. Redescendue aussi vite qu'elle est arrivée, l'eau laisse les habitants désemparés. Cette nuit, la Seine est montée jusqu'à 9,55 mètres par endroits, un record depuis plus de vingt ans.