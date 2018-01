DIRECT. Météo : des rafales de vent jusqu'à 225 km/h enregistrées en Corse

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #METEO

: 4 000 foyers sont privés d'électricité en Corse, selon France Bleu RCFM. Des arbres couchés bloquent certaines routes et des liaisons maritimes et aériennes ont été interrompues. Par ailleurs, le feu de Sisco a été circonscrit.

: Plus de peur que de mal à La Réunion ? Le cyclone tropical Berguitta perd en intensité et vient d'être rétrogradé en forte tempête tropicale, selon Réunion 1ère. Merci à @Rémy qui nous a signalé l'information dans les commentaires !

: Un feu s'est déclaré, vers 6 heures, sur la commune de Sisco (Haute-Corse), située dans le Cap Corse. 60 pompiers ont été déployés pour protéger les habitations mais les avions ne peuvent pas intervenir en raison des rafales dépassant les 200 km/h.

: En attendant Berguitta, d'importantes pluies et des vents forts sont attendus à La Réunion, où un plan Orsec Hôpital a été déclenché et où l'université va fermer ses portes. Les Réunionnais sont invités à constituer des réserves de nourriture et d’eau potable et à protéger leurs habitations.



: Une alerte orange a été déclenchée, en fin de nuit, à La Réunion, à l'approche du cyclone tropical Berguitta. Ce dernier pourrait passer sur le sud-est de l'île demain.

: "Compte tenu de ces conditions météorologiques très défavorables", les établissements scolaires resteront fermés et les transports scolaires seront suspendus sur l'ensemble de la Corse, aujourd'hui. Pas de cours non plus à l'Université de Corse.

: La tempête Fionn fait rage sur la Corse, où des pointes à 225 km/h ont été constatées, cette nuit, au Cap Corse. Météo France attend encore des rafales "de l'ordre de 200 km/h voire plus vers le Cap Corse et le Cap Sagro" ce matin.