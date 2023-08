Météo : Idalia devient un ouragan potentiellement "extrêmement dangereux" avant son arrivée en Floride

Le Centre national des ouragans américain s'attend à des phénomènes de "submersion côtière potentiellement mortels et des vents dangereux sont de plus en plus probables pour certaines parties de la Floride".

La tempête tropicale Idalia s'est transformée mardi 29 août en ouragan, qui devrait s'intensifier encore pour devenir "extrêmement dangereux" avant d'arriver en Floride mercredi, ont annoncé les prévisionnistes américains. "On s'attend à ce qu'elle s'intensifie rapidement pour devenir un ouragan majeur extrêmement dangereux avant de toucher terre", a prévenu le Centre national des ouragans américain (NHC) dans son dernier bulletin publié à 11 heures (heure de Paris)

Un "ouragan majeur" est une classification réservée à ceux qui dépassent la catégorie 3 sur l'échelle Saffir-Simpson, qui en compte 5 au total. Ils sont susceptibles de provoquer des destructions "dévastatrices" et "catastrophiques", selon le NHC. Des phénomènes de "submersion côtière potentiellement mortels et des vents dangereux sont de plus en plus probables pour certaines parties de la Floride", a averti le centre de prévisions.

"Ça va vraiment se corser"

Des inondations soudaines et urbaines pourraient toucher des parties de la Floride et du sud de la Géorgie mercredi. Les inondations pourraient atteindre certaines régions de la Caroline du Sud de mercredi à jeudi, a-t-il mis en garde. Au moment de la publication du dernier bulletin du NHC, Idalia se trouvait à 600 kilomètres au sud-sud-ouest de Tampa (Floride) avec des vents soutenus allant jusqu'à 120 km/h.

De la pluie, une forte houle et des vents puissants sont attendus mardi à Cuba et ces intempéries devraient entraîner des inondations et des coulées de boue, a prévenu le NHC. Selon des médias locaux, près de 8 000 habitants de la province de Pinar del Rio, à l'ouest de l'île, ont évacué leur habitation en prévision de son arrivée. A La Havane, les habitants se sont confinés chez eux.

Idalia devrait ensuite passer par le golfe du Mexique. Le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, a annoncé que des évacuations seraient ordonnées sur cette côte. "Cela va être un ouragan majeur et puissant", a-t-il déclaré, demandant aux habitants de se préparer. "A partir de mardi soir ou mercredi matin, ça va vraiment se corser." Le président Joe Biden a approuvé lundi l'état d'urgence et débloqué une aide fédérale.