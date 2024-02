Un hiver toujours trop chaud en France pour la quatrième année consécutive

Entre début décembre et fin février, le mercure devrait dépasser "d'environ 2 degrés" les normales de la période 1991-2020. Il s'agit du 3e le plus chaud jamais mesuré en France, derrière les hivers 2020 (+2,3°C) et 2016 (+2,1°C), selon Météo-France.

De la pluie quasi-partout, mais des températures souvent printanières avant l'heure. Après un automne record, l'hiver 2023-2024 est le 3e le plus chaud jamais mesuré en France et se conclut par un mois de février excessivement doux, nouveau signe du réchauffement climatique. Entre début décembre et fin février, période traditionnellement la plus froide de l'année, le mercure devrait dépasser "d'environ 2 degrés" les normales de la période 1991-2020, derrière les hivers 2020 (+2,3°C) et 2016 (+2,1°C), a annoncé jeudi 29 février Météo-France.

En 2021, 2022 et 2023, les températures hivernales avaient déjà été supérieures aux normales. Avec une anomalie thermique de +3,6 degrés, février 2024 est lui le deuxième mois de février le plus chaud de l'histoire après 1990 (+4°C). C'est aussi le 25e mois d'affilée à ne pas passer sous les normales. Ces chiffres sont d'autant plus notables que les normales actuelles sont calculées à partir des températures des trois décennies précédentes, elles-mêmes déjà plus chaudes que le climat de l'ère pré-industrielle.

"Raccourcissement de la saison hivernale"

A l'échelle de la planète aussi, le thermomètre n'en finit pas de battre des records : janvier a ainsi été le 8e mois d'affilée à être le plus chaud jamais enregistré dans le monde, selon l'observatoire européen Copernicus. Pour Météo-France, cette "hausse des températures, conséquence du changement climatique, entraîne un raccourcissement de la saison hivernale".

"Nos hivers sont moins froids qu'auparavant, les gelées durables et la neige en plaine deviennent de plus en plus rares", souligne l'organisme de prévisions. Signe emblématique : depuis début décembre, seule la période du 7 au 20 janvier a été caractérisée par un épisode véritablement hivernal, qui paradoxalement a un peu surpris tout le monde après un début d'hiver assez doux.