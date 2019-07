Records de températures : "Cette journée pourrait entrer dans l'histoire"

Une journée de tous les records s'annonce. Jeudi 25 juillet, 42°C sont attendus à Paris, 40°C à Lille (Nord) et Rouen (Seine-Maritime), ou encore 41°C à Orléans (Loiret). Dans la capitale, le mercure devrait pulvériser le record de l'été 1947 et ses 40,4°C. "Je tiens à préciser que cette journée pourrait entrer dans l'histoire, car elle risque de battre le record national du 5 août 2003", indique la spécialiste météo de France Télévisions Chloé Nabédian.

Des épisodes de plus en plus fréquents

Il est par ailleurs difficile de lier cet événement ponctuel au réchauffement climatique, mais une tendance très nette s'est dessinée ces dernières années. "Il faut bien comprendre qu'on étudie le climat sur une période de trente ans. Entre 1947 et 1980, on relevait sept épisodes caniculaires seulement. Alors qu'entre 1980 et jusqu'à aujourd'hui (...) nous avons 16 épisodes en tout", poursuit Chloé Nabédian. Dans les années à venir, ces épisodes de canicule seront de plus en plus fréquents et intenses.