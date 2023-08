Climat : un nouveau record mondial de température en surface des océans a été battu, selon l'observatoire européen Copernicus

La surface des océans a atteint une température de 20,96°C le 30 juillet. La semaine dernière, les eaux de l'Atlantique Nord avaient déjà atteint une température moyenne encore jamais mesurée jusqu'ici.

Un autre pic inquiétant atteint. Un nouveau record mondial de température en surface des océans a été battu le 30 juillet, leur surface atteignant les 20,96°C, selon les données de l'observatoire européen Copernicus publiées vendredi 4 août.

"Le précédent record était de 20,95°C en mars 2016", a rappelé une porte-parole de l'institut. Ces relevés concernent les océans entre les 60es parallèles nord et sud, excluant donc uniquement les régions polaires.

"Une menace immédiate"

Piers Forster, spécialiste du changement climatique, juge les données de Copernicus "très robustes". Il souligne qu'elles sont confirmées par des observations par satellite et des relevés de température directement en mer, depuis des navires et des bouées météorologiques. "La vague de chaleur océanique représente une menace immédiate pour une partie de la vie marine, on voit déjà des signes de blanchiment des coraux en Floride qui en sont la conséquence directe et je m'attends à d'autres conséquences négatives", explique ce professeur de l'université de Leeds (Royaume-Uni).

La semaine dernière, les eaux de l'Atlantique Nord avaient déjà atteint une température moyenne encore jamais mesurée jusqu'ici, avec un record de température moyenne de l'eau de surface de 24,9°C observé le 26 juillet, selon des données provisoires de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA). L'Atlantique Nord atteint généralement son pic de température en septembre.

Quelques jours plus tôt, c'était la mer Méditerranée qui avait battu son record de chaleur journalier. Une température médiane de 28,71°C a été recensée, selon le principal centre de recherches maritimes espagnol.