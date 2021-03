"Earth Hour" 2021 : "La déforestation continue d'avancer à un rythme alarmant", alerte le WWF

Partout dans le monde, des monuments, la tour Eiffel notamment, éteindront leurs lumières à partir de 20h30 samedi 27 mars, à l'occasion de la 15e édition du Earth Hour ("Heure de la planète"). Cet évènement, organisé par le WWF, met cette année l'accent sur les ravages de la déforestation. La régression de la surface des forêts "continue d'avancer à un rythme alarmant, 43 millions d'hectares entre 2004 et 2017, c'est l'équivalent de deux tiers de la superficie de la France", se désole sur franceinfo Véronique Andrieux, directrice générale du WWF France.

"En raison de la pandémie, Earth Hour va se faire de manière 100% digitale", explique Véronique Andrieux, même si beaucoup de personnes devraient éteindre leurs lumières par solidarité entre 20h30 et 21h30. "C'est essentiellement une action symbolique, une action de mobilisation digitale massive qui mobilise des millions de personnes à travers le monde pour provoquer un déclic, un éveil à la crise climatique que nous traversons", défend la directrice générale de WWF France.

Can you believe it's already #EarthHour in #Australia?! We’re switching things up this year by celebrating #EarthHour with a Virtual Spotlight so be sure to watch and share our must-watch film https://t.co/4s34ZqHGbf pic.twitter.com/W1KNPykAAE