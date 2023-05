Climat : Shanghai enregistre la journée de mai la plus chaude depuis 100 ans

Le service météorologique de cette grande ville de l'est de la Chine a relevé 36,7°C.

Shanghai a enregistré, lundi 29 mai, la journée du mois de mai la plus chaude depuis plus d'un siècle. L'annonce a été faite par le service météorologique de la ville de l'est de la Chine. "La température à la station de métro Xujiahui a atteint 36,7°C lundi après-midi, battant d'un degré la température record de 35,7°C enregistrée à quatre reprises, en 1876, 1903, 1915 et 2018", a détaillé le service météorologique de cette ville qui est la plus grande de Chine.

>> INFOGRAPHIES. Climat : fait-il chaud ou froid pour la saison ? Comparez la météo du jour à l'historique des températures des dernières décennies

Le changement climatique a rendu les canicules extrêmes au moins 30 fois plus probables dans ce pays, selon une étude réalisée par 22 climatologues internationaux de l'initiative World Weather Attribution (WWA) publiée mi-mai.

Une température "ressentie" de plus de 40°C

La température à Shanghai a ainsi battu d'un degré le précédent record qui avait été enregistré à quatre reprises, en 1876, 1903, 1915 et 2018. Les habitants de la plus grande ville de Chine ont souffert de la chaleur en début d'après-midi, certaines applications affichant une température "ressentie" de plus de 40°C.

Mi-mai, l'ONU a averti que la période 2023-2027 sera avec une quasi-certitude la plus chaude jamais enregistrée sur Terre, sous l'effet combiné des gaz à effet de serre et du phénomène météorologique El Nino, qui font grimper les températures.