2020 : les principaux changements

2020 est arrivée. Une nouvelle année qui entraîne avec elle de nombreux changements dans notre quotidien. D'abord, bonne nouvelle pour le porte-feuille, avec une baisse de la fiscalité. L'impôt sur le revenu va s'alléger pour 17 millions de foyers. Par exemple, pour les personnes gagnant entre 9 965 euros et 25 405 euros par an, l'impôt baissera de 350 euros en moyenne. Quant à la taxe d'habitation, elle disparaît complètement pour 80 % des Français les moins fortunés.

Un malus relevé à 20 000 euros pour les véhicules les plus polluants

Autre changement : le remboursement de médicaments homéopathiques chutera fortement. C'était 30 % du prix en 2019, et ce sera 15 % seulement en 2020. Ainsi, en 2021, l'homéopathie ne sera plus du tout remboursée. Cette année aussi, le malus auto augmentera. Pour les véhicules les plus polluants, il était limité à 12 500 euros l'an dernier, et sera relevé à 20 000 euros pour les plus grosses cylindrées. Toujours pour limiter la pollution, certains articles à usage unique seront interdits comme les contons-tiges ou les gobelets en plastique.

