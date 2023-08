Canicule : un épisode tardif de fortes chaleurs inédit

La canicule assomme une large partie sud de la France, toujours coincée sous un dôme de chaleur. Cette vague frappe par son intensité. La journaliste Mathilde Gracia explique ce phénomène inédit sur le plateau du 19/20, mardi 22 août.

"L’épisode qu’on vit en ce moment, c'est la canicule tardive la plus longue, et probablement la plus intense qu’on ait jamais connue", explique Mathilde Gracia, présente sur le plateau du 19/20, mardi 22 août. La journaliste précise qu'il s'agit d'une canicule tardive, car "elle survient après le 15 août". "Et si on regarde depuis 1947, c’est rare puisque sur les 47 canicules qui ont touché la France, seules sept ont eu lieu après le 15 août. C’est surtout un phénomène récent. Elles surviennent toutes après l’année 2000, entre 2001 et 2023", précise Mathilde Gracia.

Des canicules de juin à septembre

S'agit-il un signe du réchauffement climatique ? "Oui, avec l’augmentation des températures, l’été s’allonge, et donc il est de plus en plus probable que des canicules surviennent en dehors des périodes les plus chaudes en France (…) On peut dire que la 'saison des canicules' s’étend désormais de juin à septembre, c’est pour ça qu’on parle aussi de canicules précoces, quand elles arrivent dès le mois de juin", ajoute la journaliste.