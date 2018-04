Spotify fait ses débuts en bourse en fanfare

La valorisation boursière du groupe suédois, numéro un mondial de la musique en streaming, est pour l'instant supérieure à celle de Twitter, Snapchat et Dropbox.

C'est le tube du printemps. Le numéro un mondial de la musique en streaming Spotify est entré mardi 3 avril à la Bourse de New York, à 165,90 dollars (135,30 euros) l'action. De quoi valoriser la société suédoise à 29,5 milliards de dollars (24 milliards d'euros environ).

La valorisation boursière du groupe suédois est ainsi supérieure à celle de Twitter (20,6 milliards), Snap (l'éditeur de Snapchat, coté à 17,1 milliards) et Dropbox (13,1 milliards) sur la base de leur cours de Bourse mardi à la mi-séance.

Un succès parti pour durer ?

Aucune fourchette de prix d'introduction n'avait été établie en amont de l'entrée en Bourse de Spotify, comme c'est le cas généralement, en raison de la procédure atypique utilisée par la société, la cotation directe.

Interrogé par l'AFP, Adam Sarhan, de 50 Park Investment, invite toutefois à faire preuve de prudence. Selon lui, cet événement est "important à surveiller pour évaluer l'appétit des investisseurs. Mais il ne faut pas non plus y accorder trop d'importance car ce type d'entrées en Bourse en grande pompe (de valeurs technologiques) se sont souvent transformées en échec avec le temps", a-t-il indiqué, citant Twitter, Snap et Fitbit, dont les valorisations sont désormais inférieures à leur prix d'introduction.