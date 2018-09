British Airways : piratage de données bancaires

Nom de famille, adresse des passagers et surtout numéro des cartes bancaires ayant servi aux réservations. Des données en principe précieusement protégées, que des pirates informatiques ont réussi à dérober cet été, sur les serveurs de la compagnie aérienne britannique. 380 000 clients sont concernés sur une période de 15 jours, pour une période allant du 21 août au 5 septembre 2018. Par précaution, British Airways appelle tous les passagers concernés à immédiatement bloquer leur carte bancaire. La compagnie aérienne évoque un piratage informatique sophistiqué et promet d’indemniser les clients lésés.

Les sites des compagnies aériennes sont de plus en plus exposés

La faille sur les serveurs a depuis été réparée, même si l’origine de l’attaque est encore inconnue. Selon Gérôme Billois, expert en cuber-Sécurité du cabinet Wavestone, les sites des compagnies aériennes sont de plus en plus exposés. Comme l’explique le journaliste de France 2 Londres Arnaud Comte, British Airways a fait publier vendredi 7 septembre une lettre d’excuse dans les journaux britanniques et promet de faire de la protection des données une priorité.

