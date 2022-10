Rachat de Twitter : Elon Musk veut former un conseil de modération des contenus pour le réseau social

Le nouveau propriétaire de Twitter ne perd pas de temps. Elon Musk, détenteur du réseau social depuis jeudi, a annoncé vendredi 28 octobre qu'il comptait doter la plateforme d'un "conseil de modération des contenus avec des points de vue très divers".

"Aucune décision majeure sur les contenus ou réactivation de compte n'aura lieu sans l'intervention du conseil", a précisé dans son tweet le multimilliardaire, qui s'est érigé en défenseur ultime de la liberté d'expression.

Twitter will be forming a content moderation council with widely diverse viewpoints.



No major content decisions or account reinstatements will happen before that council convenes.