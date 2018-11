Réseaux sociaux : le nouveau défi des millionnaires chinois

En Chine, le nouveau passe-temps des milliardaires, en plus du shopping ou de conduire une belle voiture, c'est de poser avec leurs richesses. Un nouveau défi qui fait sensation sur les réseaux sociaux chinois. La mise en scène est sans complexe dans ce pays qui compte un nouveau milliardaire tous les trois jours. Il faut poster une photo en train de se prendre les pieds dans la porte de sa voiture de luxe, le visage caché dans des liasses de billets ou encore dans des produits de luxe.

"Je suis jalouse !"

Ce passe-temps de nouveaux riches enflamme les réseaux sociaux chinois, et évidemment, à Pékin, tout le monde connait et tout le monde a son mot à dire. "Je suis jalouse, elles sont pas mal ces photos, elles sont même assez belles, je trouve ça très créatif en fait", déclare une passante. Un défi qui a poussé des gens plus humbles avec moins de moyens à reproduire ces photos avec des objets de tous les jours.

