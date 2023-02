Plus de la moitié des parents publient des photos ou vidéos de leurs enfants sur les réseaux sociaux, révèle une étude

Dès la naissance, les parents aiment partager des photos de leurs enfants. Ils sont 53% à utiliser les réseaux sociaux pour le faire. Certains en tirent même profit. Focus avec l'étude de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique publié lundi.

Plus de la moitié des parents (53%) ont déjà partagé du contenu sur leurs enfants sur les réseaux sociaux, révèle lundi 6 février à franceinfo l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, à travers une étude de marketing réalisée par l'entreprise canadienne Potloc. Parmi les parents qui publient des photos ou vidéos sur leurs enfants, 91% l'ont fait avant que leur progéniture ait cinq ans, et parmi eux, 43% ont même commencé à publier ces contenus dès la naissance. Cette étude explique par ailleurs que 39% des parents qui publient des photos ou vidéos sur leurs enfants le font moins d'une fois par mois. Ils sont 3% à partager ce genre de contenu au moins une fois par semaine.

Parmi ces parents qui publient des contenus sur leurs enfants, 3% sont des influenceurs, c'est-à-dire qu'ils ont déjà bénéficié d'avantages en lien avec leur publication. Il s'agit alors de cadeaux, de promotions ou de rémunération. Parmi les parents influenceurs qui sont rémunérés, 47% déclarent que cette activité est leur seule source de revenu et 70% déclarent gagner jusqu'à 5 000 euros par mois. Ils sont 66% à utiliser cette rémunération à proprement parler pour leurs enfants, c'est-à-dire pour payer des vêtements, des loisirs ou des activités extra-scolaires. La rémunération des contenus est aussi utilisée pour les besoins de la famille (60%), par exemple pour le matériel scolaire ou l'alimentation. Enfin, 36 % des parents expliquent s'en servir pour eux-mêmes.

L'étude de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique montre que chaque photo ou vidéo publiée nécessite jusqu'à une heure de préparation pour 60% des parents influenceurs. Six sur 10 déclarent d'ailleurs avoir besoin de tourner de deux à 10 prises avant de publier le contenu sur les réseaux sociaux, et ce qu'il s'agisse d'une vidéo ou d'une photo. Quatre parents influenceurs sur 10 assurent que ce temps de publication n'empiète pas sur le temps de repos, des devoirs ou des loisirs de leurs enfants. 36% imposent des temps de pause durant la création des contenus et 30% affirment qu'ils fixent une fréquence maximum de diffusion de vidéo ou de photo de leur enfant. Cette fréquence est assez notable, puisque 85% des parents influenceurs publient au moins une fois par semaine des contenus sur leurs enfants sur les réseaux sociaux et, parmi eux, 38% le font au moins une fois par jour. Lorsqu'il s'agit de vidéos, 37% des parents influenceurs indiquent que leurs enfants apparaissent en leur compagnie. 74% des enfants tiennent, cela dit, le rôle principal dans les vidéos publiées par leurs parents influenceurs et dans lesquelles plusieurs personnes apparaissent.

Cette exposition des enfants est par ailleurs très précoce : 75% des enfants d'influenceurs sont exposés sur les réseaux sociaux avant leurs 5 ans, dont 21% dès leurs premiers jours. Seulement 17% ont entre 10 et 16 ans lors de la première exposition. 44% des parents assurent avoir obtenu le consentement de leur enfant avant de publier du contenu sur lui. Mais reste que cette pratique est loin d'être appréciée par les utilisateurs ou amis et familles des influenceurs. 76% des répondants ont ainsi déjà reçu des critiques pour avoir posté des photos ou vidéo de leurs enfants sur les réseaux sociaux.

Cette étude de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, a été réalisée par l'entreprise Potloc, via un questionnaire sur les réseaux sociaux du 9 au 21 novembre 2022. 1 273 personnes ont répondu à ce questionnaire, dont 1 000 parents français d'enfant(s) de moins de 16 ans et 273 parents français influenceurs d'enfant(s) de moins de 16 ans.