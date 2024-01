L'album photo le plus célèbre du monde fait grise mine. Pendant des années, Facebook a été "le" réseau social sur lequel il fallait être, qui définissait la tendance à coups de "like", de "poke" ou de "tag". Vingt ans après sa création, en février 2004, par Mark Zuckerberg, la plateforme est-elle toujours aussi indispensable et addictive qu'à ses débuts ? Ou bien ses évolutions et la concurrence l'ont-elles rendue banale, voire ennuyeuse ?

Pour le savoir et raconter cette histoire, franceinfo veut connaître la vôtre. Quelle est votre relation à Facebook ? Comment cette relation a-t-elle évolué au fil des années ? Quelles histoires avez-vous vécues grâce à elle et pensez-vous que ce serait encore possible aujourd'hui ? Vous pouvez répondre à nos questions dans le formulaire ci-dessous. Vos réponses resteront confidentielles et aucune publication vous concernant n'interviendra sans votre accord. L'anonymat est aussi possible. Les témoignages ayant retenu notre attention donneront lieu à une prise de contact directe.