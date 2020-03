VIDEO. Trois initiatives pour réduire l\'empreinte des data centers

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Les énergies renouvelables

De plus en plus de data centers fonctionnent avec des énergies renouvelables. C'est le cas du Lefdal Mine Datacenter, construit dans une ancienne mine en Norvège. Il est directement alimenté par des centrales hydroélectriques et un parc éolien. Ce qui en fait le premier datacenter neutre en carbone d'Europe.

Les refroidir naturellement

Pour son data center situé à Hamina, en Finlande, Google a créé un système de refroidissement fonctionnant à l'eau de mer. L'entreprise Microsoft, elle, a décidé d'immerger ses serveurs au large de l'Écosse, ce qui permet à la fois le refroidissement et la récupération de l'énergie des courants marins.

Réutiliser la chaleur

La chaleur dégagée par les data centers peut être utilisée pour produire de l'énergie. À Stockholm, le projet "Stockholm Data Parks" vise à installer des data centers en centre ville, pour chauffer directement les maisons.