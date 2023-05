Cinq questions sur les implants connectés Neuralink qu'Elon Musk a le droit de tester sur des êtres humains

Voilà une nouvelle facette des neurotechnologies. Neuralink, une start-up créée par Elon Musk, a reçu, jeudi 25 mai, l'accord des autorités sanitaires américaines pour tester ses implants cérébraux sur des humains. Le but du multimilliardaire ? Tout simplement faire communiquer directement cerveaux et ordinateurs. Si le recrutement de patients pour les essais cliniques n'a pas encore commencé, cela ne saurait tarder, a annoncé la start-up sur Twitter. Franceinfo se penche sur cette nouvelle technologie qui pose également des questions éthiques.

Neuralink est une entreprise cofondée par Elon Musk en 2016, qui conçoit des appareils à implanter dans le cerveau pour communiquer avec les ordinateurs directement par la pensée. A moyen terme, l'objectif est d'aider des personnes paralysées, atteintes de lésions de la moelle épinière ou souffrant de maladies neurologiques comme la maladie de Parkinson. A long terme, Elon Musk entend créer une relation symbiotique entre l'homme et l'intelligence artificielle, ce qui pourrait brouiller les frontières entre la pensée humaine et l'informatique.

Selon des données du cabinet Pitchbook, Neuralink, basée en Californie, emploie plus de 400 personnes et a levé au moins 363 millions de dollars.

La technologie de Neuralink consiste en un implant placé dans le cerveau par une chirurgie effectuée par un robot. Une fois implanté, l'objet serait invisible de l'extérieur et serait alimenté par une petite batterie rechargeable à distance. L'implant, de la taille d'une pièce de monnaie, dispose d'électrodes capables d'enregistrer des signaux nerveux et de stimuler des régions spécifiques du cerveau.

