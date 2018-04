La neige s'invite en Normandie à la veille du 1er mai

Des photos surprenantes de jardins enneigés abondent sur les réseaux sociaux, lundi 30 avril. Les départements normands de l'Eure et de Seine-Maritime ont été touchés par des averses de neige, une semaine seulement après un épisode de chaleur conjoint à l'arrivée du printemps. Mauvaise nouvelle pour les Normands qui pensaient profiter des beaux jours : avec des températures parfois négatives et de fortes précipitations, les moufles ont remplacé les maillots de bain, vite rangés.

On est le 30 Avril, et il neige chez moi en Normandie. Il y a 10 jours on tapait des records de chaleur... C’est normal ça ? Quelqu’un a commencé une partie de Jumanji et ça tourne mal je crois... pic.twitter.com/aMDUmTPSh2