Des prélèvements de sang sous hypnose pour les patients anxieux ou phobiques

"Vous vous dirigez vers votre salle de danse, vous vous sentez si légère". Ce ne sont pas les mots d'un hypnotiseur sur scène mais ceux de la laborantine Annelise Noll qui les chuchote à une patiente. Le but : se servir de l'hypnose conversationnelle, inspirée de la méthode du docteur Erickson pour détendre le patient par la parole, dans la bienveillance. "On essaie de trouver les outils sur lesquels le patient peut s'appuyer pour arriver à faire ce que j'appelle un petit pas de côté et la faire se remémorer un moment heureux où elle était bien", explique Annelise Noll.

Une technique qui se révèle être très efficace, notamment sur des patients phobiques de ce genre d'interventions. "On ressent l'instant où la piqûre arrive mais vu que l'on est tellement plongé dans le moment que l'on vit, c'est juste une mini interaction, comme une mouche qui se pose", décrit Noémie, patiente atteinte de bélénophobie, la peur des aiguilles.

Une prestation adoucie et gratuite

Seul inconvenient au dispositif d'hypnose, la prise de sang est nettement plus longue. Une demi-heure contre cinq petites minutes pour un prélèvement classique, mais pour les personnes anxieuses, le jeu en vaut la chandelle. "On avait des gens qui faisaient des malaises et ces personnes depuis reviennent dès qu'elles ont des prises de sang à faire, parce qu'elles savent que cela marche, qu'elles sont en confiance. Elles arrivent à passer outre leur phobie", développe Philippe Kahn, biologiste en laboratoire.

Près d'une centaine de personnes dont de nombreux enfants ont déjà bénéficié de ce service. Ce sont cinq laboratoires du groupe qui proposent l'hypnose dans le Bas-Rhin. Un accès adouci aux soins pour une prestation qui n'est pas facturée aux patients.