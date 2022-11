Pas-de-Calais : un dauphin retrouvé mort sur une plage de Saint-Etienne-au-Mont

L'autopsie, qui sera réalisée jeudi, devrait permettre de comprendre les raisons de sa présence au large et les causes de son échouage.

Un dauphin de 70 kilos a été retrouvé mort, dans la matinée du mercredi 2 novermbre, sur la plage d'Ecault, à Saint-Etienne-au-Mont (Pas-de-Calais), rapporte France Bleu Nord. Il est très rare qu'un dauphin commun s'échoue sur ces côtes. L'animal va être autopsié jeudi à l'université vétérinaire de Liège.

L'animal, découvert par les gendarmes, mesure 1,50 m. Il a été pris en charge par le service animalier Opale Capture, avant d'être emmené à Saint-Martin-Boulogne. L'autopsie, réalisée jeudi, devrait permettre de comprendre les raisons de sa présence au large et les causes de son échouage. Il n'y a pas de dauphin commun "sédentaire", comme celui découvert, au large des côtes du Nord, selon Jacky Karpouzopoulos, correspondant du Réseau national d'échouage sur le secteur Manche Est-Mer du Nord et qui participera à l'autopsie. Selon lui, l'animal était peut-être en transit entre la Bretagne et le nord de l'Europe.

Les Hauts-de-France sont plus habitués à voir des marsouins s'échouer. Entre 20 000 et 25 000 marsouins vivent dans les eaux allant de la Baie de Somme jusqu'à la frontière belge. Le dauphin retrouvé échoué était peut-être en train de s'alimenter dans la zone où il a été retrouvé. La raréfaction des proies les oblige à les suivre et donc à sortir de leur zone de vie. Un phoque de 200 kilos a également été découvert en état de putréfaction ce mercredi soir sur la plage de Wimereux, à proximité des dunes de la Slack dans le Pas-de-Calais.