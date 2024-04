Corse : le parti indépendantiste Core in Fronte maintient son appel à manifester devant la maison de Gabriel Attal malgré l'interdiction préfectorale

Le parti indépendantiste Core in Fronte maintient samedi 6 avril son appel à manifester dimanche devant la résidence secondaire du Premier ministre Gabriel Attal, au lendemain d'une interdiction préfectorale, a appris France Bleu RCFM. Sur leur page Facebook, les manifestants se donnent rendez-vous dimanche à 14h30 à Coti-Chiavari (Corse-du-Sud).

Les militants souhaitent dénoncer l'arrestation de Stéphane Ori, un militant indépendantiste mis en examen et écroué fin mars dans une information judiciaire ouverte par le parquet national antiterroriste.

Vendredi, la préfecture a interdit les rassemblements tout le week-end, car "des individus radicaux sont susceptibles de profiter de cet appel au rassemblement pour commettre des troubles à l’ordre public".

Le message publié samedi par Core in Fronte dénonce l'interdiction qui "relègue l'État français au niveau des pires régimes autoritaires" et "la volonté de bunkeriser le village, avec, depuis plusieurs heures, des contrôles de voitures incessants et des policiers présents en masse". "La répression doit cesser contre les militants nationalistes, les anciens prisonniers politiques et la jeunesse corse", dit le message.