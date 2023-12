UE : la Commission propose d'autoriser la chasse aux loups dans les zones où ils sont trop nombreux

À l'issue d'une consultation, la Commission européenne a annoncé mercredi vouloir classer le loup comme espèce "protégée" et non plus "strictement protégée". La chasse aux loups pourrait donc à nouveau être possible, sous conditions.

La Commission européenne propose mercredi 20 décembre de réduire le niveau de protection dont bénéficient les loups. C’est le résultat d’une consultation lancée en septembre auprès de scientifiques, acteurs de terrain, communautés locales et "toutes les parties concernées". Après le rendu de cette consultation, il est nécessaire selon la Commission d’abaisser le niveau et de le faire passer de "strictement protégé" à "protégé". La raison : les meutes de loups posent un danger pour l’élevage. L'institution européenne propose donc d’autoriser à nouveau la chasse aux loups, là où ils sont trop nombreux.

à lire aussi CARTE. Visualisez en un gif comment le loup a mis la patte sur le territoire français

Il y a désormais 20 356 loups selon le recensement européen. Ils sont revenus partout sur le continent après avoir été éradiqués ou décimés, notamment en France depuis le XIXème siècle. La population a quasiment doublé en une décennie et c’est autour de la Baltique, et surtout dans les Balkans que le loup est le plus présent. La Roumanie est le pays qui en compterait le plus grand nombre, avec plus de 2 500 individus.

La directive européenne "Habitats" octroie au loup depuis 1992 une protection totale contre la chasse ou la capture. Pour la changer, il faudrait modifier la Convention de Berne sur la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel, à l’unanimité des 50 pays qui en font partie. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, semble déterminée à faire aboutir la proposition. L’an dernier Dolly, son poney préféré, a été mangé par Snowy, un loup gris mâle connu sous le numéro GW950m.