Vienne : un homme a retenu quatre otages avant d'être interpellé

Quatre otages étaient retenus au domicile de l'ex-compagne du forcené à Quinçay, près de Poitiers.

Dans la Vienne, l'homme qui retenait quatre personnes en otage lundi 24 avril a été interpellé sans heurts, selon une source proche du dossier jointe par franceinfo. Il retenait quatre personnes au domicile de son ex-compagne à Quinçay près de Poitiers, depuis la fin de matinée. 70 gendarmes ont été mobilisés, dont une trentaine du GIGN, venus de Paris.

Selon une source proche du dossier, cet homme était potentiellement violent et déséquilibré. Il est sorti récemment de prison et il est par ailleurs très défavorablement connu des forces de l'ordre. Armé d'une arme blanche, il avait pris en otage quatre personnes : son ex-compagne, l'un de leurs enfants (adulte) et deux amis âgés d'une vingtaine d'années.

Fin de la prise d’otage à #Quincay.

L’individu retenant 4 personnes a été interpellé lors de l’intervention du GIGN. Aucun blessé.

Merci au GIGN et aux forces de @Gendarmerie de la Vienne pour le professionnalisme de leur intervention. pic.twitter.com/FX5kMzzdhp — Préfet de la Vienne (@Prefet86) April 24, 2023

Selon les informations de France Bleu Poitou, l'homme s'est évadé en 2017 de la prison de la Pierre-Levée, profitant de la confiance de l'administration pénitentiaire, pour qui il déposait les ordures sur la voie publique. Il s'est caché plusieurs années chez son ex-compagne, dans une planque aménagée, avant d'y être interpellé en 2020 et de retourner en prison.