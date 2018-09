Tours : un homme poursuivi pour avoir frappé un handicapé dans le tramway

Le suspect, un homme de 40 ans, a été mis en examen pour violences volontaires aggravées, rapporte France Bleu Touraine.

Un homme a été interpellé après l'agression d'un homme handicapé dans le tramway de Tours, en Indre-et-Loire, en août dernier, rapporte mercredi 26 septembre France Bleu Touraine.

Le 12 août dernier, un homme lourdement handicapé a été insulté puis frappé sans raison par un autre passager dans le tramway de Tours. L'agresseur présumé, âgé de 40 ans, a été interpellé mardi 25 septembre, grâce notamment à la vidéo-surveillance.

Le quadragénaire a porté plusieurs coups au visage de sa victime, puis des coups de pied une fois l'homme handicapé au sol. Personne, hormis un passager d'une quarantaine d'années, n'est intervenu. Ce dernier a tenté de s'interposer à plusieurs reprises, réussissant à repousser l'agresseur hors de la rame à l'arrêt suivant. La victime s'en est sortie avec dix jours d'interruption de travail.

Alcool et médicaments

L'agresseur a reconnu les faits et a expliqué avoir pris de l'alcool et des médicaments ce jour-là. L'individu, déjà mis en cause dans des affaires, entre autres, d'incivilités et de violences, s'en était d'ailleurs pris à un autre passager du tramway qui a porté plainte le même jour.

L'agresseur a été mis en examen pour violences volontaires aggravées et doit comparaître en comparution immédiate au tribunal correctionnel de Tours. La police espère toujours identifier le passager qui est intervenu, pour le féliciter.