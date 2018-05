L’application SAIP, destinée à diffuser des alertes attentat, ne sera plus active à partir du 1er juin

Deux ans après son lancement en juin 2016, le gouvernement a décidé d'enterrer définitivement l'application mobile SAIP, qui permettait de prévenir la population en cas d'attentat.

Elle n'aura pas eu le succès escompté. À partir du 1er juin prochain, l'application mobile SAIP (système d’alerte et d’information des populations), plus connue sous le nom "alerte attentat", ne sera plus active, a appris franceinfo de source proche du dossier ce mardi. Le gouvernement a décidé de l'abandonner.

Inefficace lors des attaques

L’application SAIP avait été lancée le 8 juin 2016, au début de l’Euro de football en France. L'application était utilisée pour alerter la population en cas de péril majeur, mais elle n'avait pas prouvé son efficacité, notamment lors de plusieurs actes terroristes commis en France.

Lors de l'attaque au camion sur la Promenade des Anglais à Nice le 14 juillet 2016, SAIP avait mis plus d'une heure avant de déclencher l'alerte. Autre exemple, à Trèbes dans l'Aude, aucune alerte n'avait été émise lors de la prise d'otages dans le Super U.

En août 2017, le sénateur LR Jean-Pierre Vogel avait souligné les "défaillances" de l’application. "Des défaillances nuisant à la fiabilité et à l'ergonomie de l'application subsistent encore aujourd'hui", déclarait le sénateur dans un rapport. L'auteur du rapport reprochait aussi au système d’alerte de n’être téléchargeable que sur certains smartphones.