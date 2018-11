DIRECT. Attentats du 13-Novembre : trois ans après, un hommage national est rendu aux victimes à Paris et Saint-Denis

Ce qu'il faut savoir

Trois ans après, un hommage national est rendu mardi 13 novembre aux victimes des attentats du 13 novembre 2015 avec un cortège qui reliera les six lieux des attentats jihadistes les plus meurtriers commis en France, de Saint-Denis à Paris. Ce soir-là, neuf hommes avaient mené une série d'attaques aux abords du Stade de France de Saint-Denis et dans la capitale, à des terrasses de restaurants et dans la salle de concerts du Bataclan, faisant 130 morts et plus de 350 blessés.

Le parcours. Un cortège partira du Stade de France, où trois premiers jihadistes s'étaient fait exploser, tuant une personne. Le cortège ralliera peu après 9h30 les terrasses des bars et restaurants parisiens visées par les fusillades, où 39 personnes ont trouvé la mort. Le parcours s'achèvera à 11 heures devant le Bataclan, la salle de concerts du 11e arrondissement où 90 personnes ont été assassinées.

Macron absent. Pour la première fois, le président de la République n'assistera pas à la cérémonie. En 2017, Emmanuel Macron, élu quelques mois auparavant, et son prédécesseur François Hollande avaient tous deux rendu hommage aux victimes des attentats en retraçant ce même parcours.

Le maire de Londres présent. Seront présents cette année le Premier ministre Edouard Philippe, la maire de Paris Anne Hidalgo accompagnée de son homologue londonien Sadiq Khan, ainsi que les associations de victimes et de nombreux ambassadeurs installés à Paris.