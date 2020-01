Six ans de prison requis à l'encontre du pilote de ligne jugé pour détention d'images pédopornographiques

Un pilote de ligne, soupçonné d'avoir visionné en direct via internet des agressions sexuelles sur des fillettes aux Philippines qu'il commandait depuis chez lui, était jugé lundi devant le tribunal correctionnel de Paris.

Six ans de prison avec mandat de dépôt ont été requis, lundi 13 janvier, à l'encontre d'un pilote de ligne pour détention d'images pédopornographiques, selon le journaliste de franceinfo présent à l'audience. Le procureur a également requis dix ans de suivi socio judiciaire.

Des actes commis sur des enfants philippins

Le prévenu comparaissait libre sous contrôle judiciaire. Il était jugé pour détention, importation, diffusion d'images pédopornographiques et complicité d'agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans. Il est soupçonné d'avoir commandité et regardé en direct, via internet, des actes commis sur des enfants, notamment philippins.

L'avocat du pilote de ligne, maître Arnault Bensoussan, a demandé la relaxe du chef de complicité d'agressions sexuelles pour son client. Le tribunal doit prononcer le délibéré dans la soirée.