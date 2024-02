Marseille : la descente aux enfers d’un ex-flic de la Bac Nord

Que sont devenus les policiers de la Bac Nord qui avaient été envoyés en détention pour corruption, racket et trafic de stupéfiants ? Onze d’entre eux avaient été condamnés et sept avaient été relaxés.

"Marseille, elle est aimée ou détestée. Moi je l’ai adorée. Mais ici, je suis passé de super flic à ripou". Ces mots ont été couchés sur le papier pour raconter les dix années de sa vie qui l’ont profondément marqué. La blessure s’est refermée, mais la cicatrice est encore là. Sébastien Soulé, ancien membre de la Bac Nord, a emmené les équipes France 2 dans les quartiers Nord de Marseille (Bouches-du-Rhône). "Ça peut paraître calme comme ça et puis en dix secondes, vous avez une trentaine d’individus qui sortent d’on ne sait où et qui vous courent après ou vous jettent des objets", raconte-t-il.

18 interpellés en octobre 2012

Pendant huit ans, il a couru après les délinquants dans ces quartiers. "Pour eux, nous étions la Bac Nord, celle qui n’avait pas peur de rentrer à deux dans un quartier et pour nous, on faisait simplement notre job", se souvient-il. Mais tout s’arrête brutalement en octobre 2012 lorsqu’il est interpellé avec 17 autres collègues. Ils sont soupçonnés d’avoir racketté, en bande organisée, les trafiquants des cités et saisis pour leurs comptes personnels l’argent et la drogue. La descente aux enfers commence alors.