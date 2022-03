La police recrute 30 000 réservistes : quelles seront leurs futures missions ?

La police lance une grande campagne de recrutement de réservistes. Elle espère, à terme, recruter un vivier de 30 000 citoyens policiers. Ils porteront le même uniforme que les policiers, seront dotés d'une arme et feront des missions de terrain, explique la commissaire Sonia Fibrilles, porte-parole de la police nationale.

"Les citoyens réservistes pourront intégrer nos rangs pour patrouiller sur la voie publique pour, avoir des missions en sécurité routière, des missions de police secours, voire quelquefois en police judiciaire, selon leurs spécialités, diplômes et compétences." Sonia Fibrilles, commissaire à franceinfo

"L'objectif premier est véritablement d'ouvrir les rangs de la police nationale à la population, de favoriser ces liens police-population, de resserrer ces liens pour que chacun puisse comprendre en fait nos missions et les vivre de l'intérieur", développe Sonia Fibrilles.

Des conditions de recrutement

La police entend également rattraper son retard dans ce domaine par rapport à la gendarmerie. Les premiers réservistes sélectionnés - via la plateforme déjà en ligne devenirpolicier.com - seront formés dès cet été.

Plusieurs conditions sont à remplir : les candidats doivent avoir entre 18 et 67 ans et disposer d'un casier judiciaire vierge. Ils vont aussi devoir se soumettre à une enquête administrative de sécurité et à un oral pour intégrer cette réserve opérationnelle de la police. Suivra ensuite une formation d'un mois pour apprendre les techniques d'interpellation, mais aussi apprendre à se servir d'une arme qu'il faudra rendre après chaque mission. La police espère recruter et former près de 2 000 réservistes d'ici la fin de l'année.