Pas-de-Calais : des enfants couverts d'excréments et ligotés retrouvés dans un logement, leurs parents interpellés

Ils étaient couverts d'excréments et ligotés à des chaises hautes. Des enfants en bas âge ont été découverts dans des conditions d'hygiène déplorables à leur domicile, le 30 août, à Noyelles-sous-Lens (Pas-de-Calais), a appris franceinfo dimanche 4 septembre auprès du procureur de la République de Béthune, confirmant une information de La Voix du Nord et d'Actu Pas-de-Calais. Leurs parents ont été interpellés puis placés sous contrôle judiciaire, confirme le procureur à franceinfo.

D'après La Voix du Nord, "c'est une altercation entre le père et le fils aîné de la fratrie" qui a déclenché le signalement aux services sociaux. Le jeune homme, "âgé de 24 ans", s'est rendu au commissariat alors que son père lui avait ordonné de quitter la maison, d'après le quotidien régional. "Lorsque les policiers arrivent au domicile noyellois, mardi 30 août à 9h30, deux enfants de 2 et 5 ans dorment sur des chaises hautes. Le bébé de 2 ans accuserait un sérieux retard de motricité", détaille La Voix du Nord.

Une enquête en cours

A l'issue de leur garde à vue, les parents ont été présentés au tribunal judiciaire de Béthune. Certains des enfants font l'objet d'une ordonnance de placement, précise le procureur à franceinfo. "Au total, la fratrie est composée de dix enfants, tous présents lors de l'intervention des forces de l'ordre", affirme Actu Pas-de-Calais. "Les plus âgés ont vécu la même chose que les cadets : fessées, ligotage et privation de liberté", ajoute le site d'information. Le procureur de Béthune n'a pas donné plus de détails et a simplement précisé qu'une enquête était en cours.

"Pour nous, ça n'est pas une famille renfermée. On les croise régulièrement, les enfants sont scolarisés en maternelle et en primaire et on voit la maman les conduire à l'école. Ils ne sont pas inscrits au CCAS de la commune. Ça donne la chair de poule d'entendre le sort réservé à des enfants…" a réagi le maire de Noyelles-sous-Lens, Alain Roger, auprès de La Voix du Nord.