Paris : l'ancien international argentin de rugby Federico Martin-Aramburu tué par balle la nuit dernière

L'ancien joueur de rugby du Biarritz Olympique Federico Martin-Aramburu est mort samedi 19 mars au petit matin à Paris, a appris franceinfo de sources concordantes. Les faits se sont déroulés au petit matin à 6h15, près du boulevard Saint-Germain dans le 6e arrondissement de Paris, selon une source policière à franceinfo. Un différend verbal a éclaté à la sortie d'un établissement de nuit entre deux groupes de personnes qui en sont venues aux mains. Les videurs de l'établissement ont réussi à séparer les deux groupes.

Les agresseurs sont ensuite revenus en véhicule selon une source policière. Des coups de feu ont été tirés, ils ont touché mortellement Federico Martin-Aramburu devant son hôtel, affirme un proche de la victime à France Bleu Pays basque. Une enquête de flagrance a été ouverte pour assassinat. Les investigations ont été confiées à la brigade criminelle. Il n'y a pas eu d'interpellation à ce stade, selon la source policière.

Selon les informations de France Bleu Pays Basque, l'ancien rugbyman était à Paris pour voir le match du Tournoi des 6 Nations France-Angleterre, plusieurs anciens joueurs du BO devaient se retrouver ce samedi après-midi.

Deux fois vainqueur du championnat de France

Federico Martin-Aramburu, ancien international argentin, avait 42 ans. Le trois-quart a été deux fois vainqueur du championnat de France avec Biarritz en 2005 et 2006. Il avait également été président des Socios du club de 2015 à 2018.

L’ensemble du Biarritz Olympique "adresse ses plus sincères condoléances à sa famille, ses proches, et les assure de son total soutien", a réagi le club sur son compte Twitter. "C'était quelqu'un de très généreux, à l'image des Argentins", réagit Julien Peyrelongue, l'un de ses anciens coéquipiers à l'époque du grand Biarritz, à France Bleu Pays basque. "En-dehors du terrain, c'était une belle personne, et un ami. On a vécu des moments qui nous ont soudés pour toujours. C'est une nouvelle terrible, on a encore du mal à y croire", ajoute l'ancien ouvreur.