Nantes : trois corps en décomposition découverts dans une maison

Il s'agit des corps d'un homme de 84 ans, de sa femme de 82 ans et de leur fille de 50 ans.

Trois corps en décomposition ont été découverts jeudi 25 avril dans la soirée dans un pavillon de Nantes (Loire-Atlantique), rapporte vendredi France Bleu Loire Océan. Il s'agit d'un couple et de leur fille handicapée.

Les policiers ont été appelés peu avant 22h30 pour une odeur suspecte dans une maison de la rue du Fresche Blanc, près de l’hippodrome. À l'intérieur, les forces de l'ordre découvrent trois corps en état de décomposition. Il s'agit du corps d'un homme de 84 ans et de sa femme de 82 ans, et près d'eux se trouve également le corps de leur fille handicapée, âgée de 50 ans.

Le pavillon était dans un état d'insalubrité, avec des déchets un peu partout. Aucune trace de violence n'a été constatée. Pas de traces de sang non plus. Les trois corps doivent être autopsiés afin de connaître les causes de la mort.