Métro parisien : une femme meurt, happée par sa veste restée coincée dans les portes de la rame

Choqué, le conducteur de la rame de métro qui a happé la femme, a été pris en charge "par son encadrement et les pompiers".

Une femme a trouvé la mort samedi 22 avril à la station Bel-Air du métro parisien, sur la ligne 6, a appris dimanche franceinfo auprès de la RATP. Le trafic a été interrompu dans les deux sens, entre les stations Daumesnil et Nation.

Peu après 16 heures, cette femme est sortie précipitamment d'une rame, et sa veste s'est retrouvée coincée lorsque les portes automatiques se sont refermées, a appris franceinfo de source proche du dossier. Lorsque le métro a redémarré, une partie de son corps a été happé sous la rame, la victime n'a pas pu être secourue et son décès a été déclaré 20 minutes plus tard par les pompiers.

La police a alors effectué un dépistage sur le conducteur du métro, qui s'est avéré négatif, ajoute cette source à franceinfo. Sollicitée, la RATP indique que "le conducteur, choqué, a été pris en charge par son encadrement et les pompiers" et que "la cellule d'aide aux victimes a été immédiatement déclenchée".