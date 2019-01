Le Havre : six anciens agents municipaux soupçonnés d'avoir détourné plus de 320 000 euros des caisses des parkings de la ville

Les mis en examen sont soupçonnés d'avoir dérobé des billets et des pièces dans une caisse avant de remplacer la somme manquante en la prélevant dans plusieurs autres caisses, rapporte France Bleu Normandie.

Six anciens agents municipaux du Havre viennent d'être mis en examen pour des soupçons de détournement de fonds publics, dont le préjudice est estimé à 321 000 euros, rapporte mercredi 30 janvier France Bleu Normandie.

Les six agents sont soupçonnés d'avoir détourné les fonds des caisses des parkings de la ville entre 2009 et 2014, année au cours de laquelle un audit a permis aux services municipaux de se rendre compte de l'existence d'un important manque à gagner, poussant la ville à porter plainte. Les mis en examen sont soupçonnés d'avoir dérobé des billets et des pièces dans une caisse avant de remplacer la somme manquante en la prélevant dans plusieurs autres caisses.

Cinq des personnes mises en examen nient catégoriquement les faits. La sixième reconnaît avoir touché entre 400 et 600 euros par mois pendant trois ans.