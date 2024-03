L'université de Nantes porte plainte après la découverte de tags antisémites sur le campus

L'université de Nantes (Loire-Atlantique) porte plainte, mardi 26 mars, après la découverte de tags antisémites sur le campus, rapporte France Bleu Loire Océan.

Les inscriptions ont été repérées sur le campus du Tertre où se trouvent notamment les facs de droit et d'histoire.Il s'agit notamment de croix gammées taguées sur plusieurs bâtiments. La direction de l'université indique de son côté qu'elle "condamne fermement ces incitations à la haine et à l'antisémitisme" et annonce avoir porté plainte, donc pour "dégradations de biens publics et incitation à la haine".

Selon l'association France Universités citée par l'AFP, les dirigeants des universités et des grandes écoles françaises ont recensé "67 actes antisémites" au sein de leurs établissements depuis le 7 octobre dernier. France Universités compte au total 116 membres, dont 74 universités, soit deux millions d'étudiants. L'enquête sur les actes antisémites porte, elle, sur 82 établissements d'enseignement supérieur et de recherche, représentant 1,4 million d'étudiants.